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    «Спартак»: «Остается гадать, куда смотрели судьи в матче с «Ростовом»

    Пресс-служба московского «Спартака» в традиционном отчете после матча не оставила без внимания работу петербургского арбитра Сергея Лапочкина в матче с «Ростовом».

    «Игра началась для нас хуже некуда. Первый же «стандарт» у ворот Реброва завершился голом. Правда, забит он был из офсайда: боковой арбитр проспал положение «вне игры» у ангольца Баштуша, поразившего цель головой. На 12-й минуте красно-белые должны были сравнять счет, но нашим жутко не повезло. Великолепная многоходовая комбинация завершалась ударом с разворота Мельгарехо: сначала «Ростов» выручила штанга, а добивавший мяч Зотов, увы, запустил его в небеса.

    Вскоре удача вновь отвернулась от «Спартака». Нацеленный прострел Дмитрия Комбарова замыкал на дальней штанге Промес, однако наш лучший бомбардир с близкого расстояния, к сожалению, промахнулся. Два момента — ноль голов. А вот ростовчане и второй свой шанс использовали, и снова не обошлось без офсайда. Теперь у Полоза, сделавшего результативную подачу с левого фланга на голову Нобоа. Куда смотрели помощники главного судьи, остается только гадать», — сказано в отчете.

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.04.2016 06:48
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 апреля 2016, 12:44

      Пока у нас не введут видео-повторы,хоть на каждый метр поля поставь помощника и все равно часть моментов они не заметят! Вывод-дешевле один раз потратиться на видеоконтроль,чем на бесчисленное число судей!

      1
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 3 апреля 2016, 12:33

      Такого ещё не видел,два гола два офсайда

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 апреля 2016, 12:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поздравляю весь Ростовский народ с такой ГНИЛОЙ тех очковой победой.Респект пидерским судьям.

      -6
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 3 апреля 2016, 11:59

      Ооо да.ублюдки из офсайдов забивают и типа норм всё,забили бы Цска или зенит из офсайда.сразу бы все скулить начали про подкупные матчи,жалкое зрелище конечно

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 апреля 2016, 11:50

      Куда смотрит руководство Спартака остается гадать....

      2
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      Рейтинг: +16

      астрал 3 апреля 2016, 11:40

      А, может, Спартак купил Бухарова, чтоб тот дотронулся до мяча рукой перед голом Гацкана, и чтоб запорол два момента в конце игры? В Спартаке играли Глушаков и Ребров, остальные делали вид, и думали, что все будет на блюдечке, вот отсюда и промахи. Плюс четки Бердаева сработали . Почему бы Спартаку на них не пожаловаться, и поставить вопрос, чтоб он не держал их в руках во время матчей со Спартаком? Вообщем, нечего на зеркало пенять, ...

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 10:30

      Ну поплачьте ещё

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 3 апреля 2016, 10:24

      так там ещё и пеналь надо было ставить в ворота ростова !

      -1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 3 апреля 2016, 10:12

      Победил сильнейший и по делу, о чем разговоры вообще могут быть!

      3
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > juvseriy 3 апреля 2016, 12:34

      А рвзговоры о том что Ростов не забил не одного гола,,,,,,а из офсайда голы не считаются,иди почитай правила умник

      -1
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      Рейтинг: +399

      kella 3 апреля 2016, 10:07

      СПОРТтак себе!

      -3
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