«Барселона» лишь раз выигрывала чемпионат после домашнего поражения от «Реала»

В матче 31-го тура Примеры «Барселона» на своем поле проиграла «Реалу» со счетом 1:2.

Лишь однажды в истории каталонцы сумели стать чемпионами после домашнего поражения от «Реала» – это случилось в сезоне-1928/29.

После сегодняшнего результата «Барселона» опережает «Атлетико» на шесть очков, «Реал» – на семь. В нынешнем сезоне Примеры командам предстоит сыграть еще по семь матчей.