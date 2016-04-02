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    «Барселона» лишь раз выигрывала чемпионат после домашнего поражения от «Реала»

    В матче 31-го тура Примеры «Барселона» на своем поле проиграла «Реалу» со счетом 1:2.

    Лишь однажды в истории каталонцы сумели стать чемпионами после домашнего поражения от «Реала» – это случилось в сезоне-1928/29.

    После сегодняшнего результата «Барселона» опережает «Атлетико» на шесть очков, «Реал» – на семь. В нынешнем сезоне Примеры командам предстоит сыграть еще по семь матчей.

    Источник: Twitter

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    02.04.2016 23:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 5 апреля 2016, 07:26

      КАК ЭТО БЫЛО ДАВНО!!!??ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ!!????ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ И МЕНЯЕТСЯ СТИЛЬ ИГРЫ!!!!ТО ЧТО БАРСА СИЛЬНЕЕ И ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО!!!!ТАК ЧТО ПУСТЬ АТЛЕТИКО СУШИТ СУХАРИ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 апреля 2016, 01:17

      Значит, будет два.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 апреля 2016, 00:10

      конечно, все наши игроки уставшие после игр в своих сборных, 2 тайм еле двигались из последних сил, особенно МСН!!!! И если бы судья назначил штрафной и дал 2 желтую Рамосу, который сфолил на Месси, кто знает чем бы закончилась игра! Точно минимум 4 мяча отправили бы!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +8

      travelSerg 3 апреля 2016, 00:07

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +48

      riat 3 апреля 2016, 00:06

      7 очков отрыв у Барсы был когда дон Фабио тренировал ! Реал догнал и был чемпионом ! Если я ничего не путаю !

      -1
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