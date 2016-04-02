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    Примера. Роналду прервал беспроигрышную серию «Барселоны»

    В матче 31-го тура Примеры «Барселона» уступила «Реалу» – 1:2. В начале второго тайма счет открыл Жерар Пике, через несколько минут точный удар Карима Бензема позволил гостям отыграться, а концовке встречи гол Криштиану Роналду принес «Реалу» три очка.

    Таким образом, беспроигрышная серия каталонцев, длившаяся 39 матчей, прервалась.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Барселона – Реал – 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Пике, 56; 1:1 – Бензема, 62; 1:2 – Роналду, 85.

    Барселона: Браво, Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Бускетс, Ракитич (Туран, 74), Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

    Реал: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема (Хесе, 78), Бэйл (Лукас, 90+1).

    Предупреждения: Рамос, 10; Карвахаль, 17; Суарес, 27; Маскерано, 29; Ракитич, 58; Рамос, 83.

    Удаление: Рамос, 83.

    Судья: Алехандро Хоск Эрнандес Эрнандес

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 23:21
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +55

      Surik43 3 апреля 2016, 14:37

      При всем уважении к обеим командам, все-таки на игроках Барсы сказались матчи отбора к ЧМ-2018, а именно перелеты по континентам. Думаю, не будь перелетов, футбол был бы еще веселее. А так, игра понравилась, с победой Мадрид.

      0
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      Рейтинг: +92

      Morata29 3 апреля 2016, 12:03

      Диванные аналитики, а если бы, да кабы.

      0
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 3 апреля 2016, 11:03

      Даа, усталость играков сказалась конечно...

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 3 апреля 2016, 09:15

      А так хорошо все начиналось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 3 апреля 2016, 08:39

      Вот это да! Неожиданно конечно и очень приятно.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 апреля 2016, 08:16

      На сегодня Роналду всем все доказал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > ДАША Д 3 апреля 2016, 12:31

      что доказал-то? выстрелил в конце игры, а так не особо заметен был

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > alexfor 3 апреля 2016, 13:34

      доказал что он все равно найдет пути забит гол ЧУВАК))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 3 апреля 2016, 07:27

      Реал с победой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 апреля 2016, 01:25

      Было бы круче,если бы перед этим сборники Барселоны не играли в Америке и не катались на самолетах по 8 часов. Об этом предупреждали ,это и оказалось решающим. Хозяева просто не могли прибавить в последние 20 минут. Закономерно

      -1
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      ...
      Рейтинг: +148

      P10NER > Alex Flash 3 апреля 2016, 05:34

      бла бла бла во всем виноваты самолеты с 8часовыми перелетами ахаххахахахахахаххахахахахахах
      аххахахахах ЛООООООООООООООООООЛ

      2
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 3 апреля 2016, 00:37

      эль классико и должно быть таким как сегодня...интрига все 92 минуты была жива!

      5
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      Рейтинг: +40

      Aiur 3 апреля 2016, 00:27

      Куча бабла проиграл, барса огорчила(

      2
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