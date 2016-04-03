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    РФПЛ. «Зенит» оказался сильнее ЦСКА благодаря дублю Халка

    В центральном матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» у себя дома одержал победу над лидером чемпионата ЦСКА со счетом 2:0. Победу сине-бело-голубым принес Халк, оформивший дубль.

    Благодаря этой победе «Зенит» обошел в турнирной таблице «Терек» и расположился на четвертом месте. ЦСКА же теперь занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Ростова» на одно очко.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Халк, 54; 2:0 – Халк, 80.

    Зенит: Лодыгин, Жирков (Кокорин, 83), Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио, Данни (Кокорин, 83), Шатов, Дзюба, Халк (Гарсия, 87).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Цауня, 62), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин (Оланаре, 85), Еременко (Широков, 59), Тошич, Муса.

    Предупреждения: Смольников, 58; Витсель, 81 – Вернблум, 42; В. Березуцкий, 79.

    Судья: Александр Егоров (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 21:20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 4 апреля 2016, 09:24

      Вчерашняя игра - это полная копия игры лиги чемпионов в сентябре 2015 г. межу Вольсбургом и ЦСКА. Зенит конечно же не немецкий клуб, но ЦСКА тот самый, беспомощный и загнанный.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 апреля 2016, 08:52

      Завсегда рад поражению команды Гинера, ага. Гешефт не пройдёт!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +350

      mikmen 4 апреля 2016, 05:25

      Мда....жаль, что ни ничья(((

      -2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 апреля 2016, 03:10

      радует не победа или поражение одной из команд,а то что бигмакер головина выпускает вместо пенсионера широкова,вот это реально хорошо,пусть молодёжь наигрывает перед евро

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      romario7777 4 апреля 2016, 00:30

      Как надоела трусливая игра слуцкого

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 апреля 2016, 00:12

      Ума не приложу, что Зенит будет делать без Халка?
      Он уже этой зимой хотел сбежать.

      Зенит с победой!

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 4 апреля 2016, 00:06

      Зенит-с победой-теперь спартак нужно наказать

      3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > 1bear 4 апреля 2016, 00:11

      и за что только ему такое наказанье)))...

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > fakel-vrn 4 апреля 2016, 00:13

      Сколько можно издеваться над великим Спартаком?

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 00:05

      вобщем ..выходные удались..почти..... кони со спартаком проиграли!..жаль только барса не смогла выиграть у мадрида

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 апреля 2016, 23:48

      Что-то мне подсказывает, не быть ЦСКА в этом году в ЛЧ. Да и сборной с их защитой и пЕРВЫМ вратарём в Марселе на светит

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 апреля 2016, 22:42

      Отдаю должное Зениту.
      Достойная и заслуженная победа!
      Но ЦСКА всегда будет первым!

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Ubuntu 4 апреля 2016, 08:54

      Температуришь?

      0
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