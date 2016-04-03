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    РФПЛ. Гол Шкулетича принес «Локомотиву» победу над «Рубином»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле был сильнее «Рубина» – 1:0. Победу железнодорожникам принес единственный гол в исполнении Петара Шкулетича.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Шкулетич, 83.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука (Ндинга, 65), Дюрица, Денисов, Михалик, Тарасов (Миранчук, 57), Самедов, Коломейцев, Касаев (Игнатьев, 75), Шкулетич.

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин (Пилявский, 79), Бергстрем, Кверквелия, Устинов (Карадениз, 77), Ткачук, Оздоев, Цакташ, Камболов (Портнягин, 84), Канунников, Девич.

    Предупреждения: Михалик, 42 – Камболов, 37; Устинов, 52; Рыжиков, 78.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 18:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      CyberSci 3 апреля 2016, 21:16

      УРА!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 3 апреля 2016, 19:14

      Пора,пора Чалому отчаливать, со своими милявскими в дальную дорогу.

      4
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 3 апреля 2016, 19:00

      Поздравляем с очередной победой!!!!! Жаль, что Чорлуку сломали, за такие подкаты красную прямую надо давать.... Только ЛОКО, только Победа!

      5
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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 3 апреля 2016, 18:59

      Рад что Шкулетич отметился. Всех с победой.

      9
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