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    Аленичев: «Судейство не буду комментировать»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил работу судей в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Гол на второй минуте был забит из офсайда? Правда? Мне надо смотреть. Но у всех игроков были задания, как действовать при стандартах. Плохо, что у «Ростова» было преимущество. Когда два гола из вне игры забивают, это вызывает проблемы не только в матче с «Ростовом», но и с любой другой командой. Судейство не буду комментировать. У нас Валентин Валентинович Иванов все это просматривает и дает ответ по судейству.

    Судья должен определять планку допустимости. Но я за то, чтобы игра продолжалась. Мы любим говорить, что наш чемпионат медленный. Это происходит из-за большого количества свистков. Но борьба должна быть в пределах разумного. Сегодня ничего страшного я не заметил», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2016 22:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +74

      koka7751 3 апреля 2016, 09:36

      Причём судьи? Просто "Спартака" не было на поле. А Камбарова, на 15 суток и оштрафовать.

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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > koka7751 3 апреля 2016, 16:31

      Ты матч то смотрел?

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      Рейтинг: +6611

      maior-60 3 апреля 2016, 08:11

      Достойный ответ. Судейские ляпы у нас не редкость. Зачастую судьи просто не успевают даже за "медленной игрой". Тем не менее, порядок в обороне "Спартаку" наводить надо. Без этого - никак.

      1
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      Рейтинг: +19

      romario7777 3 апреля 2016, 01:50

      Умейте проигрывать достойно нули.

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 3 апреля 2016, 00:56

      Да уж совсем не люблю Аленичева как тренера ,как игрока уважаю больше всех из наших ,но что сотворил судья это что то

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 апреля 2016, 00:22

      Из вне игры был только первый гол.

      1
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > kotmyshka 3 апреля 2016, 16:29

      Так он в такой игре и решил многое. Ростов умеет играть по счету.

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 2 апреля 2016, 23:53

      судейство тут никаким боком.надо в обороне порядок наводить и забивать свои моменты.бердыев с командой показали мастерклас как надо играть.спартак наступил на те-же грабли что и цска.

      3
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > апоголлл 3 апреля 2016, 00:59

      Какой мастер класс не было бы первого гола из километрового вне игры и как игра бы пошла неизвестно а так о чём говорить когда игру делают не команды а один пидоорёнок под названием судья

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > slavutiq70 3 апреля 2016, 09:34

      Если камера прочертила "линию" на экране телевизора и у Баштуша только голова была в офсайде, то у судьи нет камеры, нет угольника и времени ровно прочертить линию, нет нивелира "стрельнуть", то о каком километровом офсайде ты базаришь? Забивать нужно было свои моменты, а судейские ошибки разбирать есть кому!

      0
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > Serjoga 3 апреля 2016, 16:28

      Ладно второе вне игры, трудно определить, т. к. в динамике. А первое то стандарт был, все в статике. И судья не смог на линию вне игры встать?

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 апреля 2016, 22:58

      А какой смысл.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2016, 22:34

      Тактичный

      -2
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