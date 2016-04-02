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    Покеттино: «Есть чувство, что мы потеряли два очка»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал исход матча 32-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1).

    «Первый тайм был равным, но мы играли хорошо. После игры есть чувство, что мы потеряли два очка, но я очень доволен выступлением команды.

    Во втором тайме мы были лучше, у нас были моменты. У «Ливерпуля» они были тоже, но я счастлив. Игра была тяжелой.

    Трудно добыть три очка в Ливерпуле. Было сложно забить второй гол, но мы играли на победу и футболе нельзя выигрывать постоянно.

    У «Лестера» будет сложный матч с «Саутгемптоном», мы должны верить. «Лестер» заслуживает свое место, но все может произойти. Мы должны бороться до самого конца сезона», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    02.04.2016 22:02
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