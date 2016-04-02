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    Аленичев: «Только вышли из раздевалки – уже проигрывали»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение в матче 22-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Только вышли из раздевалки – уже проигрывали 0:1. Не на это рассчитывали. Мы знали, что стандарты «Ростова» очень опасны. К сожалению, пропустили уже на первой минуте. Этот гол нас разбудил, после этого мы полностью захватили инициативу, имели два очень хороших момента, но не реализовали их. Не забиваешь ты – забивают тебе. Пропустили второй гол, который предопределил исход матча», – сказал Аленичев.

    Также наставник москвичей оценил влияние на игру удаления Дмитрия Комбарова.

    «Удаление не сыграло никакой роли. Мы понимали, что «Ростов» играет по счету. У них было хорошее преимущество, «Ростов» практически всей командой опустился на свою половину поля, рассчитывая на контратаки и рассчитывая забить третий гол. Во втором тайме нам тяжело было вскрыть их оборону.

    Будет ли наказан Комбаров? Это наше внутреннее дело».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2016 21:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 3 апреля 2016, 07:04

      Спартак играл 15 минут! А 75 минут с лишним показывал уровень дворового футбола.....Как Аленичев терпит таких "игроков", как Комбаров?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 апреля 2016, 02:26

      Объективная оценка и не ноет на счет действий арбитра, респект!

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol 2 апреля 2016, 23:09

      А вот Боруссия пропустив 2й гол не сдалась как вы.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 23:08

      У Спартака амбиций не мерено! Либо соответствуй амбициям, либо будь будь скромнее соответственно месту в таблице

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 апреля 2016, 22:25

      Футболеров надо менять на класс выше ,и результат будет . Спартак должен состоять из своей молодежи ,тогда и раскроется . Все легионеры вообще ни к месту . Аленичеву респект за тактические маневры . Я не болельщик Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 2 апреля 2016, 22:13

      При всем уважении к тренерам команды Спартак. Болельщики слышат только отговорки, а нужен результат. И вопрос чем команда занималась в трансферное окно ???

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 апреля 2016, 21:55

      Видно комбаров и ребров слабое звено

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2016, 21:51

      А что ожидать -когда судья питерский.???????

      -3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > Диктор 2 апреля 2016, 23:03

      Про судейство можно было бы говорить, если Ростов был ниже Спартака в таблице )))

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 апреля 2016, 21:50

      Это пи**ец!!!

      1
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