«Ростов» – «Спартак». Все голы

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» усилиями Баштуша и Нобоа обыграл «Спартак» – 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Баштуш, 2;

2:0 – Нобоа, 20.