«Ростов» – «Спартак». Все голы

Гордитесь Ростовчане такими голами-позор вашей команде,за такие три очка.
В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» усилиями Баштуша и Нобоа обыграл «Спартак» – 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Баштуш, 2;
2:0 – Нобоа, 20.
В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» усилиями Баштуша и Нобоа обыграл «Спартак» – 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Баштуш, 2;
2:0 – Нобоа, 20.
Гордитесь Ростовчане такими голами-позор вашей команде,за такие три очка.
Так и надо драть московских паршивлюков! От всей души поздравляю Ростов-на-Дону и Ростсельмаш! С ув.
(Тверь)
счас еще Бубнов подключится , ну так чисто поржать
это вам за пеналь на титове в 98 , сколько вам чемпов подарили не считали
Боковому золотой флажог в опу( как можно 2 раза ,......(