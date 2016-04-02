Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» – «Спартак». Все голы

    В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» усилиями Баштуша и Нобоа обыграл «Спартак» – 2:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Баштуш, 2;

    2:0 – Нобоа, 20.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2016, 22:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гордитесь Ростовчане такими голами-позор вашей команде,за такие три очка.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > Диктор 2 апреля 2016, 22:15

      Не надо завидовать надо играть и побеждать!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > minaev23 2 апреля 2016, 22:36

      Ты что прикололся-да я в собственный Спартак бы плюнул бы если бы они так очки получали бы.Я за футбол-а не за такие вот гнилые очки.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 3 апреля 2016, 00:03

      Поплачь,поплачь...Полегчает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Диктор 3 апреля 2016, 00:05

      И плюнь.За первую игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 2 апреля 2016, 21:46

      Так и надо драть московских паршивлюков! От всей души поздравляю Ростов-на-Дону и Ростсельмаш! С ув.
      (Тверь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 2 апреля 2016, 21:37

      счас еще Бубнов подключится , ну так чисто поржать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 2 апреля 2016, 21:36

      это вам за пеналь на титове в 98 , сколько вам чемпов подарили не считали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mexti69 2 апреля 2016, 20:31

      Боковому золотой флажог в опу( как можно 2 раза ,......(

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11