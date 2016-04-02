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    Рейнгольд: «Если увижу, что у спартаковцев горят глаза, буду против замены Аленичева»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака». В нынешнем сезоне под руководством специалиста красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РФПЛ

    «Надо по итогам сезона решать, что делать с Аленичевым. В матче с Махачкалой (хотя это не показатель – «Анжи» оказался в совсем разобранном состоянии) какой-то прогресс наметился. Главное, чтобы «Спартак» играл стабильно, а не как сейчас – то выиграет, то проиграет. Но поражение поражению рознь.

    В матче с ЦСКА мы увидели совершенно безвольную, беспомощную команду. Естественно, на некоторых позициях у ребят не хватает мастерства, это можно простить, но чего нельзя – безволия. Если я увижу, что у спартаковцев горят глаза, выстраивается какая-то система игры, буду против замены Аленичева», – отметил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2016 17:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 2 апреля 2016, 18:50

      Бердыева брать тогда надо было, всё равно на спартаковскую школу забили 17 летних нигеров просматриваем))

      -1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 2 апреля 2016, 18:48

      в тот раз с Ростовом отскочили, я конечно спартаковский и хочу победы, но как то(((

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 2 апреля 2016, 18:43

      бензин дорожает, хохлам скидки, в медицине, в полиции, в образование всё больший беспридел)) какой патриотизм??

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 2 апреля 2016, 18:38

      фуфло сказал, Спартак никогда стабильным не был, какие глаза по глушакову через 15 минут видно бухает. Да тупо кто покупает постоянно поломанных наглухо? таски, широков, мельгарехо все с рецедивами?

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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 апреля 2016, 18:26

      патриотизм остался в далеком советском прошлом

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > sprint5 2 апреля 2016, 18:40

      патриотизм давно сломали в нашей стране, да и как страну)) мы проигроваем америкашкам))

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