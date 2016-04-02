Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никифоров: «Барселона» обыграет «Реал», но победа эта будет очень тяжелой»

    Экс-защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и сборной России Юрий Никифоров выразил мнение, что в матче 31-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной» победу будут праздновать сине-гранатовые, но достанется она ей в тяжелой борьбе.

    «Жду от Класико хорошей и красивой игры. «Барселона» победит, хотя сегодня ей придется очень тяжело. У «Реала» практически не осталось шансов для того, чтобы стать чемпионом. Для этого «Барса» должна проиграть в большинстве оставшихся матчей, что нереально.

    У «сливочных» осталась лишь Лига чемпионов, но если они обыграют команду Луиса Энрике, то поднимут престиж перед болельщиками и сами будут в хорошем настроении. Конечно, команда Зинедина Зидана приедет играть только на победу. «Реал» сейчас в хорошем состоянии, футболисты показывают другой футбол при новом тренере. Наставник «сливочных» является хорошим специалистом, но ему нужно еще немного времени. Неизвестно, даст ли его Зидану руководство клуба», – сказал Никифоров.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 апреля 2016, 00:20

      Ну что обыграла ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11