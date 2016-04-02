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    Тотти окончательно решил покинуть «Рому»

    Форвард и многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти окончательно заявил, что не намерен оставаться в римском клубе после окончания текущего сезона. Связано это с практически полным отсутствием игровой практики. По мнению 39-летнего футболиста его физическая форма позволяет ему продолжать выступления на высоком уровне. Однако, его мнение расходится со взглядами главного тренера «волков» Лучано Спаллетти.

    Тотти имеет ряд предложений от клубов МЛС и намерен продолжит карьеру именно там. Однако, если нападающий уедет за океан, то его будущее в «Роме», где ему уготован административный пост по завершении карьеры, может немного осложниться.

    Источник: Corrieredellosport

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    02.04.2016 14:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 2 апреля 2016, 17:19

      опять же...после касильяса это уже не супер новость!!!

      0
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 2 апреля 2016, 16:31

      Очень жаль. Сейчас очень мало таких верных футболистов как он.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 14:55

      В Лацио перейди,в Риме давно колизей не горел!)))

      0
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