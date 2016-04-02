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    Раньери: «Если игроки «Лестера» снизят к себе требования, я настучу им по головам»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал об игровом стиле своей команды, а также поделился футбольной философией, которой он придерживается.

    «Футбол – это не только владение мячом и количество передач. Мои подопечные совершают много ошибок, ведь они играют на очень высоких скоростях. В этом виде спорта ошибки случаются часто. Не важно, сколько их совершит команда, важно то, сколько она создаст голевых моментов и сколько забьет мячей в ворота соперника. Вот моя философия.

    Очень важно, чтобы мы начали мыслить как топ-клуб. Если мои футболисты снизят к себе требования, я возьму молоток и настучу им по головам. Это шутка, конечно. Но в случае если это действительно произойдет, я сумею вразумить их», – отметил Раньери.

    Источник: The Guardian

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    02.04.2016 12:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 апреля 2016, 15:16

      все правильно, Раньери молоток)))

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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 2 апреля 2016, 13:14

      Правильно нехер ляжки расслоблять!!!! ещё пока рано!!!

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