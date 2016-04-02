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    «Урал» – «Уфа». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Уфы» на матч 22-го тура РФПЛ.

    «Урал»: Заболотный, Мартынович, Данцев, Фонтанельо, Сапета, Рязанцев, Фидлер, Коробов, Емельянов, Асеведо, Гогниев.

    Запасные: Арапов, Шубин, Ярошенко, Манучарян, Бурмистров, Меркулов, Дорожкин, Серченков, Щербаков.

    «Уфа»: Шелия, Стоцкий, Аликин, Тумасян, Кацалапов, Пауревич, Диего, Зубарев, Зинченко, Игбун, Кротов.

    Запасные: Нарубин, Фомин, Марсиньо, Сафрониди, Никитин, Сысуев, Сухов, Ханджич, Засеев, Безденежных, Филин, Лунев.

    Напомним, что матч начнется в 12:00. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 11:29
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