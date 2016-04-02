Сборной России рекомендовали сменить базу на Евро-2016

Сборная России может принять решение сменить базу во Франции на чемпионате Европы-2016. Во время совещания в РФС было отмечено, что гостиница с точки зрения логистики и окружающего ее района расположена очень удачно, но при этом выделена неоднозначная ситуация с безопасностью.

Дело в том, что отель не был полностью закрыт во время последней поездки российской сборной во Францию, а также в гостиницу можно попасть не только через центральный вход, но и через огромную территорию полей для гольфа, где имеются несколько входов.

В итоге было принято решение по смене места проживания в июне, несмотря на все связанные с этим издержки.