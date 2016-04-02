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    Сборной России рекомендовали сменить базу на Евро-2016

    Сборная России может принять решение сменить базу во Франции на чемпионате Европы-2016. Во время совещания в РФС было отмечено, что гостиница с точки зрения логистики и окружающего ее района расположена очень удачно, но при этом выделена неоднозначная ситуация с безопасностью.

    Дело в том, что отель не был полностью закрыт во время последней поездки российской сборной во Францию, а также в гостиницу можно попасть не только через центральный вход, но и через огромную территорию полей для гольфа, где имеются несколько входов.

    В итоге было принято решение по смене места проживания в июне, несмотря на все связанные с этим издержки.

    Источник: Спортфакт

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    02.04.2016 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 2 апреля 2016, 14:30

      Глядишь и правда в ЛЕ протиснемся.

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