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    «Ростов» и «Спартак» определят сильнейшего в центральном матче субботы

    В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Ростов» и «Спартак». Ростовчане продолжают вести борьбу за золото РФПЛ, в то время как «Спартак» надеется попасть в первую тройку призеров первенства.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 18:38
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +20

      Black Jask 3 апреля 2016, 10:49

      Спартак пал в моих глазах ниже плинтуса!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 20:41

      Подходящий момент указать поросятам, где их место

      2
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    • ...
      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 2 апреля 2016, 20:24

      Кто поставил минус Не понимает в футболе(((Только тролить может))))

      -2
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 2 апреля 2016, 20:22

      РОстов играет очень слабо (((

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 2 апреля 2016, 20:17

      Два гола из ниоткуда (((глупо!Не ожидал что Ростов играет так(((СЛАБО1ЭТо не ЛЕСТЕР)))Явно!

      -2
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      Рейтинг: +1608

      кто там 2 апреля 2016, 20:16

      эх ливер- тотенхэм идет а матч тв показывает как норм клуб катает аутсайдеров, опять расстраивают малолеток краснобелых(

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 2 апреля 2016, 20:12

      ололл хуе*осят свинок. все правильно. вперед Ростов!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 апреля 2016, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да ёпт второе вне игры

      -4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 2 апреля 2016, 19:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      паскудные судьи как и с цска.

      -4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 апреля 2016, 19:14

      если ребров оближет штанги, то ростов выиграет

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