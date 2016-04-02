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    В погоне за медалями: «Терек» принимает «Анжи»

    В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Терек» и «Анжи». Грозненцы намерены побороться за медали первенства, в то время как махачкалинцы надеются сохранить прописку в элите российского футбола.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 14:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      koka7751 2 апреля 2016, 15:27

      Терек вперед!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 14:50

      Ох! Сколько же вас... за медалями. А закончится всё, как обычно )

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