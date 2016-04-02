Руководство БАТЭ против создания европейской Суперлиги

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский не считает уместным создавать новую европейскую Суперлигу.

«Зачем вы придаете значение непонятным неподтвержденным слухам? По-моему, истерия поднялась на ровном месте. Поймите, на «Трибуне» может написать абсолютно любой человек, в том числе и неадекватный. Он может собрать всякую ересь и опубликовать.

Какой-то молодой человек написал о том, что «у БАТЭ все пропало». Возможно, у кого-то есть желание такого сценария. Но в УЕФА пока не четыре ассоциации, а гораздо больше. И каждая имеет право голоса.

Неужели вы думаете, что просто так Союз европейских футбольных ассоциаций внесет подобные изменения? Ведь это будет уже не турнир УЕФА, а какая-то ночная футбольная лига. Не нужно говорить о том, чего нет. И тем более это обсуждать.

Я совершенно спокойно к этому отношусь. Бывает, что пишут: «Был бы Советский Союз, БАТЭ бы не занимал высокие места и не играл бы в Лиге чемпионов». Но ведь тогда у нас были бы другие возможности! Может быть, мы были бы еще сильнее! И почему мы так не уважаем самих себя и постоянно принижаем свои успехи?

Даже если сделают турнир из 16 команд, он точно не будет единственным в Европе. Будут и другие, в которых сыграют те, кто не попадет в первый. Давайте с уважением относиться к себе, к своей стране, к своему клубу. И не надо себя хоронить загодя.

Знаете, почему мы много выигрываем в Беларуси и участвуем в Лиге чемпионов? Потому что верим в то, что все преодолеем. И будем стремиться к этому шаг за шагом. Знаем, что нам надо пройти второй раунд, третий, дальше, попасть в группу. А когда попал, думаешь, как пробиться в нокаут-раунд. Не надо себя хоронить!

Мы, возможно, иногда не так хорошо играем, но нужно верить в лучшее! И не просто ждать манны небесной, а каждый день пахать, пахать и еще раз пахать.

Возвращаясь к тому посту, просто посмотрите, кто его написал. Я вот посмотрел. У человека в статусах написано: «не любит БАТЭ». Житель Солигорска. У них после Суперкубка вообще какая-то истерия началась. Ну, пусть.

Чем больше они будут истерить, тем лучше мы будем играть, – сказал Капский в интервью официальному сайту БАТЭ.