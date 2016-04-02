РФС рассматривает возможность смены базы сборной на Евро-2016

Сборная России может сменить место проживания и тренировочную базу на чемпионате Европы 2016 года.

Сообщается, что РФС провел совещание по результатам визита российской команды в Париж на товарищеский матч против сборной Франции (2:4), и на этом заседании обсуждался вопрос проживания сборной во время Евро.

Отель, в котором остановилась команда, не соответствует всем требованиям безопасности: он не будет полностью закрыт во время турнира, а доступ в гостиницу возможен с тыльной стороны здания через территорию полей для гольфа, которая не охраняется полицией. Таким образом, в отеле могут оказаться люди, желающие помешать подготовке команды.

В связи с этим будет рассмотрена возможность заселения в гостиницу, расположенную в более спокойном и отдаленном от центра Парижа районе.