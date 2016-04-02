Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС рассматривает возможность смены базы сборной на Евро-2016

РФС рассматривает возможность смены базы сборной на Евро-2016

2 апреля 2016, 01:16
4

Сборная России может сменить место проживания и тренировочную базу на чемпионате Европы 2016 года.

Сообщается, что РФС провел совещание по результатам визита российской команды в Париж на товарищеский матч против сборной Франции (2:4), и на этом заседании обсуждался вопрос проживания сборной во время Евро.

Отель, в котором остановилась команда, не соответствует всем требованиям безопасности: он не будет полностью закрыт во время турнира, а доступ в гостиницу возможен с тыльной стороны здания через территорию полей для гольфа, которая не охраняется полицией. Таким образом, в отеле могут оказаться люди, желающие помешать подготовке команды.

В связи с этим будет рассмотрена возможность заселения в гостиницу, расположенную в более спокойном и отдаленном от центра Парижа районе.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
per4ik_aye
1459551119
лучше бы смену сборной рассмотрели. обновили что ли к 2018.
Ответить
vlalvl
1459581407
Продешевили видимо нет золотых унитазов.
Ответить
Vasilij91
1459584391
На игру бы это не отразилось!
Ответить
VIPded
1459585173
А ещё лучше игры нашей группы в Россию перенести. У нас безопасность обеспечат! )))
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
12
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
3
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+