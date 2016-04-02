Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС рассматривает возможность смены базы сборной на Евро-2016

    Сборная России может сменить место проживания и тренировочную базу на чемпионате Европы 2016 года.

    Сообщается, что РФС провел совещание по результатам визита российской команды в Париж на товарищеский матч против сборной Франции (2:4), и на этом заседании обсуждался вопрос проживания сборной во время Евро.

    Отель, в котором остановилась команда, не соответствует всем требованиям безопасности: он не будет полностью закрыт во время турнира, а доступ в гостиницу возможен с тыльной стороны здания через территорию полей для гольфа, которая не охраняется полицией. Таким образом, в отеле могут оказаться люди, желающие помешать подготовке команды.

    В связи с этим будет рассмотрена возможность заселения в гостиницу, расположенную в более спокойном и отдаленном от центра Парижа районе.

    Источник: Спортфакт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 01:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 апреля 2016, 11:19

      А ещё лучше игры нашей группы в Россию перенести. У нас безопасность обеспечат! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasilij91 2 апреля 2016, 11:06

      На игру бы это не отразилось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      vlalvl 2 апреля 2016, 10:16

      Продешевили видимо нет золотых унитазов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 2 апреля 2016, 01:51

      лучше бы смену сборной рассмотрели. обновили что ли к 2018.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11