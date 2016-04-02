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    Болельщики ЦСКА просят РФПЛ и «Матч ТВ» перенести игру с «Мордовией»

    Болельщики ЦСКА обратились к руководству РФПЛ и канала «Матч ТВ» с просьбой перенести время начала встречи 23-го тура чемпионата России против «Мордовии». Свое пожелание они аргументируют тем, что в это же время играет свой матч хоккейный ЦСКА.

    «На днях в армейском мире произошло знаменательное событие, важность которого невозможно переоценить: хоккейный клуб ЦСКА впервые вышел в финал Кубка Гагарина! Мы, фанаты ЦСКА, не можем не поддержать наш родной клуб в этих важнейших матчах, один из которых состоится 9 апреля в 17:00 в ЛДС ЦСКА. Но мы также не можем оставить без поддержки и нашу футбольную дружину в домашнем матче против саранской «Мордовии": игра намечена на то же самое время – 9 апреля в 17:00 в Химках («Арена-Химки»).

    Мы, армейские болельщики, обращаемся к руководству РФПЛ и телеканала «Матч ТВ» оказать содействие и изменить время начала футбольного матча 23 тура Чемпионата России между ПФК ЦСКА – ФК «Мордовия» на более раннее время.

    Это решение позволит не только собрать большую аудиторию на стадионах и заполнить трибуны, но и увеличит количество зрителей у телеэкранов, объединив вокруг зрелищных матчей всех любителей армейского и российского спорта», – сказано в обращении болельщиков армейцев на сайте rbworld.org.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 00:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 апреля 2016, 18:24

      Я фанат Мордовии.Взял отпуск за свой счёт,заказал гостиницу,купил билет в Москву.Прошу перечислить на счёт """" 340000 рублей и моральный ущерб в размере """" рублей...
      Забыл сказать нас 50 человек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 12:58

      Все по делам!Молодцы,кони

      Победы вам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 2 апреля 2016, 11:53

      Обоснованно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 апреля 2016, 10:50

      Причина в том, что Слуцкий любит смотреть хоккей (т.б. что ЦСКА в финале Кубка) вживую, а тут такая накладочка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 10:34

      А почему бы им не обратиться в КХЛ? ))) У СКА и Зенита в прошлом году тоже случались аналогичные накладки, и ничего. Тем более матч с Мордовией. Он что , Центральный в туре?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Devil56 2 апреля 2016, 10:00

      Уверен, что Матч пойдет на встречу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Эрзя 2 апреля 2016, 09:47

      ну если сильно просите, так и быть..)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 2 апреля 2016, 09:09

      все логично можно и перенести

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 2 апреля 2016, 08:22

      Вы сначала определитесь кто вы - хоккейные или футбольные болельщики?

      -3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > zadira56 2 апреля 2016, 11:01

      И хоккейные, и футбольные, и баскетбольные. Мы болеем за единую дружину своего клуба. Уж извините, если у кого-то нет такого сплоченного дружбой объединения - претензии точно не к нам

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 апреля 2016, 08:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АХА-ХА))))
      НА СТАДИОН ХОДИТ ПО 20 ЧЕЛ. И ПЕРЕНОСИ ИМ))))
      ЕЩЕ ГИГАНТСКИЙ СТАДИОН СТРОЯТ, КОТОРЫЙ ПУСТОЙ ВСЕГДА БУДЕТ)))))

      -15
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      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > REDWHITE_ 2 апреля 2016, 10:00

      Еб*ть ты тупой

      8
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      Рейтинг: +45

      ск122 > LINED 2 апреля 2016, 14:16

      он не тупой. он больной, за мясо.

      3
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