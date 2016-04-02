Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Хамес полностью предан «Реалу»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан настаивает на том, что полузащитник «сливочных» Хамес Родригес остается предан столичному клубу.

    Колумбиец, купленный в 2014 году за 80 миллионов евро и забивший в первом же сезоне 17 мячей, во втором сезоне на «Сантьяго Бернабеу» показывает куда более скромные результаты и с трудом пробивается в основной состав.

    Находясь в расположении национальной сборной, Родригес дал интервью, в котором намекнул, что в составе южноамериканской команды он чувствует себя более счастливым, чем в «Реале».

    Зидан отреагировал на это, заявив, что понимает чувства игроков, которым приходится смотреть матчи со скамейки запасных, но, будучи тренером, должен принимать непростые решения при выборе стартового состава.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 00:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11