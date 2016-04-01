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    Инфантино: «США могли бы провести чемпионат мира хоть завтра»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил футбольную инфраструктуру США и прогресс команд из этой страны.

    «США могли бы принять чемпионат мира хоть завтра. Их инфраструктура развивается, и сам футбол в этой стране тоже прогрессирует, особенно женский. В прошлом году я был на финале чемпионата мира в Ванкувере и видел прекрасную победу великолепной сборной.

    Мужская команда играет на чемпионатах мира с 1990 года и тоже показывает определенные результаты.

    Люди в США любят футбол и скоро поймут, что это один из лучших видов спорта. Что касается ЧМ-2026, то США должны подать заявку, а потом начнется обсуждение», – сказал Инфантино.

    Источник: NBCSports

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    01.04.2016 23:57
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 2 апреля 2016, 00:40

      Ванкувер - это в Канаде.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > red-white fox 2 апреля 2016, 01:03

      Он говорил о победе сборной США, а не о географическом местоположении Ванкувера.

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