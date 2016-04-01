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    Люк Шоу приступил к тренировкам, но вряд ли выйдет на поле в этом сезоне

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что у недавно вернувшегося в строй защитника «красных дьяволов» Люка Шоу практически нет шансов появиться на поле в оставшихся турах.

    Шоу, получивший тяжелую травму и пропустивший большую часть текущего сезона, приступил к тренировкам и надеялся принять участие в ближайших матчах, чтобы отправиться вместе со сборной Англии на чемпионат Европы во Франции, но теперь его шансы попасть в заявку команды категорически малы.

    Стоит отметить, что тренер англичан Рой Ходжсон неоднократно заявлял, что двери сборной открыты для Шоу, если тот успеет вернуться на поле к маю этого года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.04.2016 21:59
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