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    Анчелотти уверен, что Роналду поборется за «Золотой мяч»

    Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не сомневается в том, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду приложит все усилия, чтобы в четвертый раз получить «Золотой мяч».

    «Я думаю, Роналду хочет вновь стать лучшим. Это хорошая мотивация для него. Уверен, он сделает все от него зависящее. То же я думаю и о Месси. Очень трудно сказать, кто из этих двоих возьмет трофей следующим. Это мог бы быть Неймар, демонстрирующий фантастические умения, или Хамес, мог бы и Суарес. Выбирать очень трудно, ведь они все на вершине», – отметил итальянец.

    Источник: Goal.com

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    01.04.2016 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 1 апреля 2016, 21:58

      Хамес пока тут явно лишний. Бэйл лучше него. Вот он мог бы претендовать если бы не травмы и по больше было бы голов.

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