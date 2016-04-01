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    Бубнов: «Если «Зенит» не победит ЦСКА, о золотых медалях можно будет забыть»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 22-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, встреча пройдет 3 апреля на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30.

    «На данный момент, это ключевая игра в плане борьбы за чемпионство для «Зенита». Если команда Андре Виллаш-Боаша не победит основного конкурента, то о золотых медалях можно будет забыть. В связи с этим настрой у питерцев будет сумасшедшим. В этой встрече хозяевам нужно будет использовать все свои козыри. Их немало. Предположу, что «Зенит» возьмет мяч под контроль и будет диктовать свои условия – розыгрыши мяча с выводом на удар Халка или Дзюбы», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.04.2016 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 1 апреля 2016, 22:19

      ни тому ни другому в лч делать нех, даешь частные клубы

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 1 апреля 2016, 22:09

      Если Зенит сделает так, как сказал Бубнов, шансов у него не будет. Как Зенит умеет играть первым номером мы все видели совсем недавно с Бенфикой. ЦСКА, конечно, слабее Бенфики, но и Зенит сыграет слабее - мотивация на ЛЧ у троицы Халк-Витсель-Данни была действительно запредельная, а на ЧР они давно забили.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 21:50

      Не факт, что Зенит возьмёт первенство, но побеждать Гинера надо по любому!

      -1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > Aztec58 1 апреля 2016, 22:09

      много чего надо, но за счет чего побеждать-то? Думаете, повезет?

      1
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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 21:30

      Ничья и по домам)))

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2016, 20:37

      Не победит! Забудет!

      1
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