Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «ЦСКА играет без форвардов»

    По мнению форварда «Зенита» Артема Дзюбы, армейцы не смогут гарантировать себе чемпионский титул, даже если обыграют петербургскую команду в предстоящем матче 22-го тура РФПЛ. Также футболист прокомментировал сильные и слабые стороны соперника.

    «Не думаю, что в случае победы ЦСКА можно поздравлять с чемпионством. Хотя это будет так на 80%. Притом, что я не вижу у ЦСКА какого-то явного запаса. Они играют без форвардов. Уход Думбия дает о себе знать. Муса очень хорош, но он не совсем страйкер. Ему нужно пространство. Если оно есть, то он туда влетает, как ураган. Думаю, ЦСКА еще в любом случае придется побороться.

    Действительно ли ЦСКА сейчас лучшая команда РФПЛ? Таблица отражает все. Если команда идет на первом месте, значит она этого заслуживает. Прошел 21 тур. Нельзя после стольких матчей возглавлять таблицу из-за фарта. Не бывает такого. Но впереди еще девять туров – повоюем», — сказал российский футболист.

    Напомним, что встреча «Зенита» и ЦСКА пройдет 3 апреля. Начало матча в 19:30 по мск.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 апреля 2016, 18:18

      Деревянный Дзюба не только ногами но мозгом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      RBW_ 1 апреля 2016, 20:48

      Это чтобы шансы у сопов были)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 апреля 2016, 19:44

      Сплошной автобусно-тролейбусный парк,без таксомотора, есстестно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 1 апреля 2016, 16:27

      Сборная России тоже играет без форвардов!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 апреля 2016, 16:18

      Муса может из ничего гол слепить,это Артем не в штрафной пенальти выпрашивать!)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 апреля 2016, 15:56

      Желаю Зениту красивой игры и победы !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 апреля 2016, 15:32

      Ты вообще должен быть мотивирован вдвойне, тихохо Д!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 1 апреля 2016, 15:30

      согласен, думаю будет ничья.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 15:24

      Ничья само то!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11