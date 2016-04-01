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    Гилерме: «Не думал, что дадут сыграть целый тайм»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме поделился своими эмоциями после дебюта в составе сборной России. Напомним, что голкипер провел на поле один тайм в товарищеском матче с Литвой (3:0).

    «У меня хорошие ощущения после игры за сборную. Хочется и дальше попадать в сборную. Но в первую очередь нужно думать о команде, а что будет дальше, я не знаю.

    Я доволен собой. Не ожидал, что мне дадут шанс сыграть полный тайм. Хорошо, что так получилось, выиграли. Но сейчас я вернулся в команду, и нужно думать о воскресном матче.

    Матч с Францией смотрел по ТВ. Хорошо сыграли, но Франция – очень серьезный соперник, одна из лучших команд в Европе, где есть сильные футболисты. Считаю, что Россия хорошо сыграла, особенно во втором тайме.

    Больше радости, что сыграл с Литвой, или грусти, что не поехал во Францию? Никаких обид нет. Я даже не ожидал, что буду играть против Литвы. Тренер дал мне шанс, поверил в меня. Это супер!», — сказал Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2016 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 апреля 2016, 19:43

      Хорошо что сыграл

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