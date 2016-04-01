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    Аленичев: «Ультиматумов в «Спартаке» мне не выдвигали»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признал, что руководство клуба не давит на него и не ставит никаких ультиматумов. Также специалист прокомментировал игру Романа Широкова в последних матчах.

    – О чем думаете, когда наблюдаете за игрой Широкова образца 2016 года?

    – О том, что он еще может принести пользу нашей сборной на чемпионате Европы. Один из лучших российских футболистов, владеющих последним пасом. Широкову нужны лишь хорошие нападающие, способные делать открывания, а Рома их мячом непременно найдет.

    – В матче против французов за 69 минут он получил мяч 14 раз. Сильный показатель для плеймейкера?

    – Маловато. Но если бы играли не с Францией, а с Люксембургом, цифра была бы другой. От соперника многое зависит. С одной из лучших команд Европы не так просто получать мячи и ими распоряжаться.

    – Вас не раздражают разговоры: «Займет Аленичев такое-то место — останется, нет — уйдет»?

    – Не обращаю внимания. Начну зацикливаться на этом – возникнет помеха работе. Давно себе сказал: пусть пишут и говорят, я буду абстрагироваться.

    Задача попасть в еврокубки существует, да. Но ультиматумов в прямой постановке мне никто не выдвигал.

    По итогам 21 тура «Спартак» идет на пятом месте в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.04.2016 12:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 апреля 2016, 17:16

      Работай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 апреля 2016, 14:37

      после поражения от Ростова придется уйти

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn > vgarakh 1 апреля 2016, 15:07

      Не факт

      0
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 1 апреля 2016, 14:33

      Удачи тебе, Дима!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Trava_Coentrão 1 апреля 2016, 14:33

      без нормальной линии защиты им ничего не светит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 14:21

      Аленичев: «Ультиматумов в «Спартаке» мне не выдвигали» --- Вот этот пофигизм, безразличие к результатам, равнодушие к высоким задачам, безамбициозность -- и губят Спартак.

      Нет, не губят.
      Погубили.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 17:18

      Фуйню не неси, да-а, были бы безразличие и пофигизм не меняли бы тренеров так часто, Федун бы не мотался по сборам, ага.

      0
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      Рейтинг: +12

      tunik84 1 апреля 2016, 12:30

      да

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 1 апреля 2016, 12:20

      работал спокойно Лимон.

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