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    Дунга близок к увольнению из сборной Бразилии

    Руководители Конфедерация футбола Бразилии всерьез задумались об увольнении Дунги с поста главного тренера сборной. Причиной тому послужили не самые выдающиеся результаты сборной, а также конфликт с не вызовом на игры национальной команды защитника «Реала» Марсело: специалист отказался от услуг футболиста в матчах с Уругваем (2:2) и Парагваем (2:2), сославшись на состояние здоровья игрока. Дунга утверждал, что консультировался с тренерским штабом мадридцев, однако в клубе опровергли эти слова.

    Отметим, что Бразилия занимает шестое место после шести туров в квалификации чемпионата мира-2018.

    Источник: Globo

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    01.04.2016 11:42
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Бонс 22 июля 2016, 17:41

      Бразилия уже не та, что раньше. Теперь эту сборную не узнать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 31 мая 2016, 06:27

      Каппело им в руку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 1 апреля 2016, 13:16

      Самое время позвать Луис Фелипе Сколари. Потом уволить и пригласить снова Дунгу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 1 апреля 2016, 13:06

      .....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 1 апреля 2016, 12:32

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Serpinator 1 апреля 2016, 12:15

      Роберто Карлоса в тренеры надо.. сразу попрёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 1 апреля 2016, 12:14

      Давно пара

      0
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