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    Покеттино: «Мы сражаемся не только с «Лестером»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что в гонке за чемпионство в АПЛ участвуют семь команд.

    «На сегодняшний день мы сражаемся с разными командами – не только с «Лестером». Я думаю, что «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Саутгемптон» все еще имеют шансы. Мне кажется, что семь туров – это очень много очков.

    Это не только гонка между «Лестером» и «Арсеналом» – в борьбе участвуют многие. Я говорю это не из вежливости. Я могу быть решительным или дружелюбным, если мне это нужно, но я реалист и понимаю, что в футболе все может произойти», – сказал Покеттино.

    Источник: Goal.com

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    01.04.2016 01:55
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