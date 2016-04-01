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    Матри: «Расистских речевок на стадионах быть не должно – это признак невежества»

    Нападающий «Лацио» Аллесандро Матри высказал свое мнение о расизме в футболе. Ранее стадион «Лацио» был частично закрыт для зрителей из-за скандирования фанатами расистских речевок в адрес игрока «Наполи» Калиду Кулибали.

    «Такого происходить не должно. На поле и вне его – все мы равны. Самое важное – это получать удовольствие от жизни и пытаться достичь своих целей мирным путем.

    Расистских речевок не должно быть – это признак невежества. Мы можем принять скандирование в адрес футболистов за их плохую игру, но не за цвет кожи.

    Это относится не только к фанатам «Лацио», а ко всем болельщикам», – сказал Матри.

    Источник: Football Italia

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    01.04.2016 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 апреля 2016, 07:38

      О господи..,опять расизм!

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