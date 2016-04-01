Канделаки: «Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится»

Тина!
Если тебе платит зарплату Англия -- показывай АПЛ!
Но если вдруг какая-то другая страна -- то именно матчи этой страны ты и обязана показывать. А АПЛ желающие могут посмотреть на платных каналах, в Интернете, могут скачивать и записывать на DVD и потом обмениваться, это их личное дело. По радио пусть слушают, в английской прессе читают.
Вкладываться ресурсами телевидения России в продвижение коммерческого английского продукта - преступление. И хозяйственное, и не только. За показ АПЛ по бесплатному телевидению я бы сажал в тюрьму как за воровство у Государства.
Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, что влияет на выбор трансляций футбольных матчей.
«Людям достаточно сложно понимать, подстраиваться и принимать законы телевидения. Например, мне очень хочется одновременно показать матчи АПЛ и РФПЛ, то есть дать возможность зрителю увидеть как можно больше футбола. Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится, потому что, к примеру, РФПЛ дает очень жесткие слоты для матчей. Следовательно, транслируем его на кабельном телевидении по допподписке. Но я считаю, что федеральный зритель достоин увидеть его тоже. И мы показываем!», –сказала Канделаки.