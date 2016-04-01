Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канделаки: «Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится»

    Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, что влияет на выбор трансляций футбольных матчей.

    «Людям достаточно сложно понимать, подстраиваться и принимать законы телевидения. Например, мне очень хочется одновременно показать матчи АПЛ и РФПЛ, то есть дать возможность зрителю увидеть как можно больше футбола. Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится, потому что, к примеру, РФПЛ дает очень жесткие слоты для матчей. Следовательно, транслируем его на кабельном телевидении по допподписке. Но я считаю, что федеральный зритель достоин увидеть его тоже. И мы показываем!», –сказала Канделаки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 01:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 1 апреля 2016, 10:13

      Тина!
      Если тебе платит зарплату Англия -- показывай АПЛ!

      Но если вдруг какая-то другая страна -- то именно матчи этой страны ты и обязана показывать. А АПЛ желающие могут посмотреть на платных каналах, в Интернете, могут скачивать и записывать на DVD и потом обмениваться, это их личное дело. По радио пусть слушают, в английской прессе читают.

      Вкладываться ресурсами телевидения России в продвижение коммерческого английского продукта - преступление. И хозяйственное, и не только. За показ АПЛ по бесплатному телевидению я бы сажал в тюрьму как за воровство у Государства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 1 апреля 2016, 09:40

      "федеральный зритель достоин увидеть матчи РФПЛ"
      Опустила всю страну.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      romario7777 1 апреля 2016, 05:29

      Лучше посмотреть норвич-сандерленд, чем мордовия-крылья.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > romario7777 1 апреля 2016, 10:37

      не поспорить даже)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11