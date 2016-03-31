Цены на билеты на ЧМ-2018 будут обнародованы в конце июня

Через три месяца станут известны цены на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.

«Вопрос четвертой категории не стоит – она уже точно будет. Вопрос только в деталях, а так она будет, и она будет льготной для российских граждан – это уже точно. По датам мы зависим от ФИФА. Обсуждение цен с нами – это май, а вынос цен в публичную плоскость – это конец июня. Точной даты я вам не назову», – сказал Сорокин.

Также функционер рассказал о формировании цен на билеты.

«Что касается цен, то я их даже примерно огласить не могу. Все цены, в том числе на четвертую категорию, решает ФИФА. В Бразилии четвертая категория была по 40 долларов, но это не значит, что она просто скопируется. Единственное, что согласовали, – важность консультаций с нами прежде, чем это всe выйдет наружу. Хотя это не значит, что мы будем виноваты, когда кто-то будет недоволен ценой. Все равно определяет цены ФИФА, мы должны четко это понимать. Мы можем чуть-чуть скорректировать, но билетная программа принадлежит им. Разумеется, будет большой резонанс, многим цены на первую категорию покажутся высокими. Это всегда так, это всегда дорого. Но и чемпионат мира раз в четыре года, а в России – впервые».