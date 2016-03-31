Мутко: «Игроки сборной не общались с журналистами по требованию службы безопасности»

Футболисты сборной России не пошли в микст-зону для общения с прессой после товарищеского матча против сборной Франции (2:4) из соображений безопасности. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.

«Надо учитывать, что футболистам нужно было быстро покинуть стадион, так как в 00:30 аэропорт Парижа закрывался. Также из соображений безопасности, а на игре присутствовали первые лица, службы безопасности вывели наших футболистов по другому выходу, минуя микст-зону», – сказал Мутко.

Напомним, ранее Роман Широков объяснял невыход игроков к прессе тем, что они не знали, где на «Стад де Франс» находится микст-зона.