Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. Россия уступила Франции

    Сборная России в товарищеском поединке уступила команде Франции на «Стад де Франс». После первого тайма хозяева вели с комфортным преимуществом в два мяча после голов Канте и Жиньяка. В начале второй половины встречи Александр Кокорин сократил отставание, но уже через восемь минут после этого Димитри Пайе вновь доводит преимущество французов до комфортного. Еще через четыре минуты Юрий Жирков снова отыгрывает один мяч, но за 14 минут до окончания матча Кингсли Коман устанавливает окончательный счет и оформляет в общем-то уверенную победу трехцветных.

    Франция – Россия – 4:2 (2:0)

    Франция: Льорис, Эвра (Матье, 46 (Динь, 54)), Санья, Сахо, Варан, Диарра, Канте, Погба (Сиссоко, 71), Жиньяк (Жиру, 79), Гризманн (Пайе, 62), Марсьяль (Коман, 46).

    Россия: Акинфеев (Лодыгин, 46), Жирков (Смольников, 71), Кузьмин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Широков (Мамаев, 70), Дзагоев, Головин (Глушаков, 79), Кокорин (Смолов, 80), Шатов (Самедов, 88), Дзюба.

    Голы: 1:0 – Канте, 8; 2:0 – Жиньяк, 38; 2:1 – Кокорин. 56; 3:1 – Пайе, 64; 3:2 – Жирков, 68; 4:2 – Коман, 76.

    Предупреждения: Кокорин, 36; Кузьмин, 46; Березуцкий А., 63

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2016 23:48
    Рекомендуем
    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4831

      neveldomha 30 марта 2016, 09:33

      Удивило то, насколько грубо наши играли против французов. Не припомню такого грязного матча именно с нашей стороны. Как минимум на две красные наиграли. В целом, показалось, что в силу турнирной ситуации в российском чемпионате все сборники в первую очередь думают о предстоящих матчах в эти выходные в своем чемпионате. Поэтому на матч с французами были просто не мотивированны. Просто на поле не было команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 30 марта 2016, 07:19

      Расплата за непрофессиональную деятельность Мутко и Фурсенко.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      egiven 30 марта 2016, 07:12

      Забыл еще один важный для меня вопрос о комментаторе на первом канале.
      Я ничего плохого к нему лично не имею, но хотелось бы слушать на Еврочемпионате лучшую дикцию и более профессиональнофутбольного комментатора (они у нас есть на любой вкус).
      Гусеву успехов, но футбол не его стезя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      egiven 30 марта 2016, 07:05

      Очень полезный матч!
      Жаль, что болельщики оскорбительно высказываются об игроках вытащивших нашу сборную на Евро. Я верю в нашу сборную и опыт игроков в официальных матчах великая вещь.
      Удачи Слуцкому, он вдумчивый тренер.
      Толку от матча с Литвой мало.
      Всем соотечественникам терпения и здоровья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      TOMSK2010 30 марта 2016, 05:06

      ПОЧЕМУ СЛУЦКИЙ КРИЦЮКА НЕ СТАВИТ В ВОРОТА,ЭТИ ДВЕ ДЫРКИ ЗАЕБ... УЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 марта 2016, 02:16

      Крицюка в ворота и состав как со сборной Литвы.Тарасов в защите смотрелся лучше берез,Дзюба забыл что без Халка играет-а из наших просто никто в него не попал.Первая игра с тем составом мне лично намного больше понравилась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 30 марта 2016, 00:32

      если вы думаете,что сборную фабрикует исключительно Слуцкий,то вы сильно ошибаетесь. Всем руководит господин мутко,который дает основные указания по составу. Неужели Слуцкий,который неоднократно говорил и прогрессирующей молодежи не пригласил бы их? Средний возраст нашей команды больше 25лет,собраны одни ветераны, и все они любимые игроки мутко. Вы думаете что все так ждали этого гильерме в сборной,чтобы сразу пригласить его на игру? Это все дешевая показуха со стороны мутко. Березуцкие и Игнаш сами давным давно закончили бы играть в сборной,только им приказ свыше идет. Пока сборной будут руководить сверху,все так и будет.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > msbleff 30 марта 2016, 00:45

      Вот теперь я вижу твоё нормальное видение футбола! Не надо ругаться на сайтах! Мы же не обезьяны!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      msbleff > minaev23 30 марта 2016, 00:57

      эй клоун,ты что несешь то? назвал меня какого-то хуя хохлом сначала,тем самым оскорбив меня, а теперь что-то заявляешь мне? друг,не пей,на мозг влияет сильно.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > msbleff 30 марта 2016, 01:04

      Ты что такой буйный ! Укропов не любишь так и я их ненавижу! Остынь!!! Кто ж знал что ты не укроп!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 30 марта 2016, 00:30

      Именно в таких матчах познаётся, кто чего стоит в действительности...к сожалению выяснилось, что наши, так называемые "звёзды", не стоят ни-че-го! И никакой тренер тут не поможет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 30 марта 2016, 00:26

      крицюка в раму смлова и мамаева в старт

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 30 марта 2016, 00:14

      Гнать обоих дырявых вратарей. Вот только Слуцкий врят ли дырофеева выгонит из сборной - это факт...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11