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    Уткин вернулся в «Советский спорт»

    Известный телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин вернулся в «Советский спорт», где он раньше работал.

    «Василий Уткин много лет сотрудничал со старейшим спортивным изданием страны. На страницах «Советского спорта» он ярко и полемично писал о самых злободневных и интересных широкому читателю событиях в отечественном футболе. К нему прислушивались. Им восхищались. С ним спорили. Даже ругались.

    Но вот однажды работа на телевидении, в кино и шоу-проектах так закрутила Василия, что на газетные колонки времени у него стало катастрофически не хватать.

    Он улетел, но он обещал вернуться. И вот один из самых популярных футбольных обозревателей нашей необъятной родины вновь готов взяться за виртуальное перо. Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – снова на страницах вашего любимого издания и на сайте готов высказать все, что он думает об игре номер один и о том, что происходит вокруг нее.

    Василий, welcome!» – написано на сайте спортивного издания.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.03.2016 17:33
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 30 марта 2016, 10:41

      Да ты и там не приживешься,клоун...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 29 марта 2016, 19:07

      Все к киоскам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6089

      subbotaspartak 29 марта 2016, 18:55

      Весна, пернатые возвращаются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 марта 2016, 18:17

      Еще бы Гусева с собой прихватил... прям щас.
      Ну, чтоб хоть какая-то надежда у Париже была, летять утки!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 марта 2016, 18:16

      Вася не пропадет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 29 марта 2016, 18:11

      Удачи!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      shmag 29 марта 2016, 18:02

      да,думаю так к лучшему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 17:59

      Может оно и к лучшему. Пиши! Почитаем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 29 марта 2016, 17:56

      крутой трансфер!

      1
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