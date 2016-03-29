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    Куртуа не знает, где будет играть в следующем сезоне

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа признался, что его будущее зависит от желания руководства лондонского клуба. Его связывают с переходом в «Реал».

    «Сейчас я не могу точно сказать, где начну следующий сезон, все зависит от желания руководства «Челси». Я хочу завершить сезон на мажорной ноте, хотя он станет первым в моей карьере без трофеев.

    Для меня этот сезон складывается очень сложно, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы удачно выступить со сборной Бельгии на Евро-2016», – сказал Куртуа.

    Ранее появилась информация, что в случае ухода Куртуа «Челси» попытается приобрести молодого голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

    Источник: AS

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    29.03.2016 10:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 29 марта 2016, 11:14

      В Шинник его продать пусть с небес спуститься,или на банку!!!дырка натуральная,из-за этого черта Чех был продан а эта крыса уже бежать собрался!!!!

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      Рейтинг: +284

      Kano 29 марта 2016, 10:11

      Да выиграйте со сборной Евро, а то достал говорит, мол это первый сезон когда я остался без трофеев.

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