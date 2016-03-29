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    Вратарь сборной Украины отказался от русского языка

    Голкипер сборной Украины и турецкого «Бешикташа» Денис Бойко отказался от общения на русском языке, сославшись на патриотическое настроение.

    «Это патриотический момент. Таким образом я выражаю уважение к своей стране. Мне приятно говорить на родном языке. Сейчас я постоянно нахожусь за пределами Украины, так как выступаю за иностранный клуб, поэтому решил говорить только на украинском», – заявил футболист в эфире телеканала «Футбол 1».

    Стоит отметить, что на счету Бойко три матча за национальную команду. До перехода в «Бешикташ» в январе 2016 года он выступал за «Днепр».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 08:32
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    Комментарии42
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    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 29 марта 2016, 14:16

      хохлы ебанутые.

      3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > msbleff 29 марта 2016, 14:40

      Ты это из этой новости вывел или это твое личное убеждение?

      0
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      ...
      Рейтинг: +78

      msbleff > Schicko_008 29 марта 2016, 15:02

      не надо со мной диалог вести,я вижу как ты в этой теме их защищаешь. ты либо укроп сам,либо до ужаса толерантный. а выводы я делаю по всем заявлениям с хохловской стороны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > msbleff 29 марта 2016, 15:54

      Во-первых, нигде никого не защищал.
      Во-вторых, поскольку не хочешь общаться со мной, не буду навязываться.
      Пока.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 марта 2016, 13:39

      Интересно,как так случилось,что люди жившие в одной стране(ссср),учившиеся в одних и тех же школах,пту,вузах и т. д,имеющих один менталитет,служившие в одной армии,работающие и отдыхавшие вместе , стали ненавидеть друг друга? А Теперь одни дебилы,а другие умные-умные? Вам это не кажется странным? (Только не надо про правый сектор( запрещённый в России),смешно и просто))

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > андрей андреев 29 марта 2016, 14:45

      Мне кажется, твоя посылка неверна. Одного менталитета в СССР все же не было, школы были разные, в армии было достаточно разногласий на национальной почве (со слов отца и дяди). Собственно, различиями между определенной группой людей (в данном случае, в основном, жители средней и западной Украины) и большинством (что в СССР всегда составляло население, скажем так, РСФСР) и объясняется такое вот взаимное недопонимание.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Schicko_008 29 марта 2016, 15:34

      Думаю ты ещё застанешь когда будет всё наоборот,на моей памяти "дебилы" меняются каждые лет 15-20)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > андрей андреев 29 марта 2016, 15:55

      Все наоборот? в смысле будет один менталитет у жителей СССР?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Schicko_008 30 марта 2016, 16:12

      Хохлы опять станут лучшими друзьями))

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      Рейтинг: -5

      антилимит 29 марта 2016, 12:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молодец,уважаю!Господи, благослови Украину!Героям Слава!

      -9
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > антилимит 29 марта 2016, 13:07

      Вот ты говоришь: "героям слава", а что ты под этим понимаешь?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv > антилимит 29 марта 2016, 13:07

      Каким героям)?

      6
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      ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv > антилимит 29 марта 2016, 13:50

      На Российские ресурсы, вам можно заходить)?патриотизм не пострадает случайно)?

      11
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      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > moskowcity-petrv 29 марта 2016, 17:15

      ахаха,в точку)подъеб засчитан))

      0
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      ...
      Рейтинг: -5

      антилимит > Schicko_008 29 марта 2016, 18:09

      Прочти список "Небесной сотни", например.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > антилимит 29 марта 2016, 18:37

      Список 1923 года из 16 человек, нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 марта 2016, 12:18

      да пусть лижет сало и одно место америкосов больше они ничего не умеют хохлы несчастные скоро их все иметь будут

      2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 марта 2016, 12:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И К ЧЕМУ ЗДЕСЬ НОВОСТИ ПРО КАКЕЛОВ??

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 29 марта 2016, 11:23

      Хохол, играющий в Турции? Если у него жена - американка, то это полный фарш! :-D

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 марта 2016, 10:37

      Невольно вспомнилась история,когда в разгар репрессий в СССР ,когда кого-то объявляли врагом народа,то знакомые,а зачастую друзья и родственники начинали сразу отрекаться и клясться в верности партии!
      Сейчас у украинских игроков началось то же самое-а то вдруг и его завтра назовут врагом ,отчего уже и на Селезнева начали катить бочку!
      (А сам-то Бойко материться наверняка на вражеском языке)!

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > nemolod 29 марта 2016, 11:09

      Мне вот интересно, откуда инфа про СССР? )))

      0
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      Рейтинг: +11

      Psg67 29 марта 2016, 10:30

      Да он его просто не знает.

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      Рейтинг: +27

      ilhom0566 29 марта 2016, 10:24

      И что это даст?.. Какая разница, на каком языке говорить. Главное, наверное, чтобы футболисты друг друга хорошо понимали, и если они друг друга хорошо на русском понимают, то к чему все эти патриотические игры с языками? Выиграешь ли, проиграешь ли, болельщикам будет до лампочки на каком языке ты общался, не языком же на самом деле играешь... Насколько я знаю, и честно говоря прислушиваюсь, во многих сборных стран СНГ футболисты всё ещё общаются на русском, так уж исторически сложилось. И вроде все живы-здоровы, не жалуются...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 марта 2016, 10:21

      Паранойя...

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