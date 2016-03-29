Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров: «Есть предложения от агентов, так что уход из «Динамо» не выглядит чем-то невероятным»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился размышлениями по поводу своего будущего.

    «Некоторые агенты обращаются, и нет ничего невозможного. Я душой и сердцем люблю «Динамо», но все зависит от многих факторов.

    Как говорят в Англии, у футбола короткая память. Ты должен каждый день подтверждать свою состоятельность. У тебя может что-то не получиться, нет результата – и люди о тебе уже забыли», – сказал Ребров в интервью «Радио Вести».

    Действующее соглашение Реброва с киевлянами рассчитано до июня следующего года. По словам президента «Динамо» Игоря Суркиса, клуб не намерен отпускать специалиста до завершения его срока.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2016 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 марта 2016, 11:00

      в Спартак

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11