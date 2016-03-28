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    Адебайор решил вернуться в сборную Того

    После перерыва длиною в несколько месяцев состоялось возвращение в сборную Того форварда «Кристал Пэлас» Эммануэля Адебайора.

    Изначально нападающий отвечал отказом на приглашения в сборную, однако все-таки принял решение вернуться в национальную команду после переговоров с Федерацией футбола Того

    Адебайор присоединился к своим соотечественникам вчера и уже провел тренировку с партнерами по команде, проводящей подготовку ко встрече 4-го тура квалификационного раунда КАН-2017 с Тунисом.

    Источник: L' Equipe

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    28.03.2016 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 01:18

      Выпендрёжник, блин.

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