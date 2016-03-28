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    Венгер: «У меня нет сомнений по поводу моего будущего в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не сомневается в своем будущем на тренерском мостике «канониров». Напомним, французский специалист возглавляет красно-белых с 1996-го года.

    «Я имею совесть и посвящаю невероятно любимому мною клубу каждый день своей жизни. Если болельщики солидарны со мной в моем отношении к «Арсеналу», это просто отлично, но у меня должна быть уверенность, что я делаю все, что только могу.

    У меня нет сомнений по поводу того, что я останусь на тренерском мостике «Арсенала» в следующем сезоне. Если я берусь за какое-то дело, то отдаюсь ему целиком. Я всегда буду отдавать себя этому клубу без остатка. Так будет до тех пор, пока я не уйду отсюда», – цитирует Венгера BeIN Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 21:07

      Говорил и повторю, Арсен покинет Арсенал лишь вперёд ногами.

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