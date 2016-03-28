Мини-футбол. «Торпедо-МАМИ» обыгрывает «Снежану», «Аврора» – «Тюмень»

Поединок в подмосковных Котельниках между местной «Снежаной» и столичным «Торпедо-МАМИ» по духу вполне соответствовал статусу «дерби московского региона». Самое начало встречи ознаменовалось автоголом москвички Елены Меркуловой, установившей преимущество «Снежаны-Котельники» вплоть до второго тайма. А вот после перерыва события развивались куда более динамично – на четыре гола москвичек футболистки «Снежаны» сумели ответить лишь дважды. «Торпедо-МАМИ» празднует пятый успех в чемпионате подряд – 4:3 и практически гарантирует себе вторую строчку в итоговой турнирной таблице, а вот подопечные Сергея Черепушкина, напротив, уже на протяжении семи матчей не набирают очков и всe сильнее удаляются от заветной бронзы.

Сенсация вполне могла бы состояться в другом поединке тура, если бы обескровленная повреждениями внушительной группы футболисток «Тюмень» сумела на своeм паркете отобрать очки у гарантировавшей чемпионство «Авроры». Но допустить вторую осечку подряд коллектив Эдуарда Баткина себе позволить не смог. Сибирячки оказали титулованному сопернику достойный приeм, но не более того, уступив в итоге со счeтом 2:4.

Чемпионат России. 16-й тур

«Торпедо-МАМИ» (Москва) – «Снежана-Котельники» (Московская область) – 4:3 (0:1)

Голы: Бородина, 24. Дерипаско, 27. Данилова, 31. Воробей, 38 (10м) – Меркулова, 1 (а/г). Попова, 27. Кулешова, 40.

«Тюмень» (Тюмень) – «Аврора» (Санкт-Петербург) – 2:4 (0:1)

Голы: Круглова, 34, 37 – Семенова, 13. Афанасова, 22, 36. Никитина, 32.

Положение команд:

1. Аврора – 54 (21 матч);

2. Торпедо-МАМИ – 37 (31);

3. Лагуна-УОР – 26 (20);

4. Снежана-Котельники – 23 (21);

5. Тюмень – 10 (21)

Бомбардиры: Воробей (Торпедо-МАМИ), Семенова (Аврора) – по 18; Дурандина (Аврора) – 15.