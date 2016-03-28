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    На матче «Ростов» – «Спартак» будет аншлаг

    В кассах стадиона «Олимп-2» не осталось билетов на матч «Ростов»«Спартак», который состоится 2 апреля в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

    «Все билеты на матч «Ростов» – «Спартак» реализованы. Они продавались с ограничениями – четыре-пять штук в одни руки. Руководство клуба пытается решить проблему с перекупщиками. Очень много билетов ими покупается через интернет, а не выдать бронь мы не имеем права. Вполне вероятно, что какая-то часть билетов появится в продаже за час до начала матча – снимается бронь и невыкупленные места будут в кассах», – заявили в кассах стадиона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.03.2016 12:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 29 марта 2016, 10:47

      Да люди хотят смотреть футбол, а не счет на табло... У тех же коней, средняя дом. посещаемость около 10 тыс. )))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 марта 2016, 09:42

      Вперед Сельмаш! Быстрей бы суббота.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 29 марта 2016, 03:09

      Удачи Ростову!

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 марта 2016, 19:05

      понятно что аншлаг,играет то кто?команда-открытие этого года и самая популярная команда СССР и России.ясно дело интерес высокий.осталось красивый матч увидеть и пусть победит сильнейший

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 марта 2016, 15:03

      Не звиздите через что через интренет!!!! В интернете электронные билеты и их перед матчем потом никто не продает потому что это обычна распечатанная бумажка, а ходят чувачки с солидными пачками настоящих билетов, которые хз как к ним попали.

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 марта 2016, 13:49

      ЧТО-ТО КОНЕБОМЖОВСКОГО ГЛОРЬЯ НЕ ВИДНО)))

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > vvv246 28 марта 2016, 14:50

      Ну так ветка то как называется? А вам упырям тут делать то что?

      -1
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