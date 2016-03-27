ФНЛ. «Газовик» в гостях выиграл у «Шинника» и другие результаты

Закончился ряд матчей 28 тура ФНЛ. Лидер лиги оренбургский «Газовик» в гостях одолел ярославский «Шинник». Также три очка на выезде добыл тульский «Арсенал», обыгравший «Тюмень». Саратовский «Сокол» на своем поле разобрался с воронежским «Факелом», а нижегородская «Волга» и «Спартак-2» сыграли вничью.
Чемпионат России. ФНЛ. 28-й тур
Гол: 0:1 – Шогенов, 43.
Удаления: Малоян, 54 (Шинник); Друзин, 68 (Газовик).
Голы: 0:1 – Шевченко, 18; 0:2 – Айдов, 53 (с пенальти); 1:2 – Кленкин, 90+1.
Удаление: Абазов, 2 (Тюмень).
Голы: 0:1 – Альшин, 3; 1:1 – Коротаев, 53; 2:1 – Коротаев, 58; 2:2 – Осипенко, 86; 3:2 – Дегтярев, 89.
Источник: Бомбардир.ру