ФНЛ. «Газовик» в гостях выиграл у «Шинника» и другие результаты

Закончился ряд матчей 28 тура ФНЛ. Лидер лиги оренбургский «Газовик» в гостях одолел ярославский «Шинник». Также три очка на выезде добыл тульский «Арсенал», обыгравший «Тюмень». Саратовский «Сокол» на своем поле разобрался с воронежским «Факелом», а нижегородская «Волга» и «Спартак-2» сыграли вничью.

Чемпионат России. ФНЛ. 28-й тур

Шинник – Газовик – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шогенов, 43.

Удаления: Малоян, 54 (Шинник); Друзин, 68 (Газовик).

Тюмень – Арсенал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шевченко, 18; 0:2 – Айдов, 53 (с пенальти); 1:2 – Кленкин, 90+1.

Удаление: Абазов, 2 (Тюмень).

Сокол – Факел – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Альшин, 3; 1:1 – Коротаев, 53; 2:1 – Коротаев, 58; 2:2 – Осипенко, 86; 3:2 – Дегтярев, 89.

Волга – Спартак-2 – 0:0 (0:0)

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