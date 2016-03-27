Месси: «Я не сравниваю себя с Роналду»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в очередной раз отказался сравнить себя с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«Пресса всегда пытается идти на определенные сравнения, ищет и хватается за подобные вещи. Помогать своей команде и улучшать свою игру из года в год – это единственная вещь, которая меня заботит.

Я не сравниваю себя с Кришитану Роналду или кем-то другим. Я думаю только о себе, о своих партнерах и о том, чтобы команда побеждала», – сказал Месси.