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    Месси: «Я не сравниваю себя с Роналду»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в очередной раз отказался сравнить себя с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

    «Пресса всегда пытается идти на определенные сравнения, ищет и хватается за подобные вещи. Помогать своей команде и улучшать свою игру из года в год – это единственная вещь, которая меня заботит.

    Я не сравниваю себя с Кришитану Роналду или кем-то другим. Я думаю только о себе, о своих партнерах и о том, чтобы команда побеждала», – сказал Месси.

    Источник: Goal.com

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    27.03.2016 17:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      NoN141 27 марта 2016, 20:28

      А зачем время терять, игроку нужно играть, а не хвастаться на тв

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      vklceo 27 марта 2016, 19:33

      Роналду превосходный игрок, ТОП-профессионал, отрабатывающий каждый лестный эпитет в свой адрес.
      Месси в этом плане ничем не хуже и не лучше.
      Смысл их сравнивать? Превозносить одного и опускать другого - значит быть патентованным идиотом.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 27 марта 2016, 17:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно не сравниваешь, потому равных Криштиану нет и не будет.

      -13
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      ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath > Karakulov 27 марта 2016, 18:30

      Месси просто находится на более высоком уровне, чем Роналду.
      Зачем Месси сравниватb себя с этим донным делbфином?

      8
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Karakulov 27 марта 2016, 18:48

      если только по симуляциям.

      4
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