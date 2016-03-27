Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуммельс: «Возвращение Гетце стало бы серьезным усилением для «Боруссии»

    Защитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Маттс Хуммельс поделился своим мнением о возможном возвращении полузащитника Марио Гетце, выступающего за «Баварию», в стан желто-черных.

    «Я не знаю, какова вероятность возвращения Марио в Дортмунд. Но он является игроком с потенциалом быть мировой звездой. Мы вместе с ним пережили много побед и поражений в сборной, и в «Боруссии».

    Мне бы очень хотелось, чтобы Марио вернулся на свой лучший уровень. Было бы здорово, если бы он выбрал Дортмунд местом для достижения этой цели. Это бы серьезно усилило «Боруссию», – отметил Хуммельс.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2016 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11