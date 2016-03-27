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    Симэн: «Если «Арсенал» уволит Венгера, пострадает так же, как «МЮ»

    Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн выразил мнение, что увольнение Арсена Венгера с поста наставника «канониров» может повлечь за собой серьезные последствия.

    «Мне так надоел весь негатив, который связывают с «Арсеналом». Смена в управлении командой? Я бы не делал этого. Я являюсь настоящим фанатом Арсена Венгера.

    Нужно посмотреть, как закончится сезон. Взглянуть на то, что было неправильно и сделать выводы. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», что с ними случилось после того, как ушел великий тренер Алекс Фергюсон.

    Фанаты «Арсенала» могут быть разочарованы. Я могу их понять. Я тоже порой впадаю в это состояние. Но мы не должны принимать это лишь негативно, нужно стараться искать позитивные стороны», – отметил Симэн.

    Источник: Goal.com

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    27.03.2016 12:58
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