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  • Мутко: «Пусть в «Спартаке» играют свои пацаны, тогда эта машина пойдет»

Мутко: «Пусть в «Спартаке» играют свои пацаны, тогда эта машина пойдет»

27 марта 2016, 12:16
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Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением, что нужно сделать московскому «Спартаку», чтобы снова начать выигрывать титулы.

«Вчера «Спартак» открыл свой новый музей на «Открытие Арене». Мы с Никитой Симоняном прошлись по нему, так у меня дух захватило! У клуба целая красивая история поколений и потом 13-летний провал. За последние 13 лет ничего нет. Это вопрос философии, идеологии и отношений. Это очень важно.

Базисное построение клуба у «Спартака» — идеальное. Никаких государственных инвестиций, есть стадион и своя тренировочная база. Теперь нужно, чтобы появился дух и философия «Спартака». Вы можете приобрести легионеров, но нужно брать двух футболистов топ-уровня, рядом с которыми хочется развиваться. Пусть играют свои пацаны, тогда эта машина пойдет. И снова мы увидим новых Титовых, Аленичевых и Тихоновых», – отметил Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (2)
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Spartak Moscow Official
1459072213
Комабров, Джано, Паршивлюк, Зуев, Кутепов... Остальные реже появляются, но игровую практику тоже получают. Своих воспитанников в Спартаке больше чем у бомжеконей. А если пройтись по Ростовам, Амкарам и прорчим Уралам, то в РФПЛ треть всех игроков так или иначе прошли через структуры ФК Спартак.
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