Мутко: «Пусть в «Спартаке» играют свои пацаны, тогда эта машина пойдет»

Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко поделился своим мнением, что нужно сделать московскому «Спартаку», чтобы снова начать выигрывать титулы.

«Вчера «Спартак» открыл свой новый музей на «Открытие Арене». Мы с Никитой Симоняном прошлись по нему, так у меня дух захватило! У клуба целая красивая история поколений и потом 13-летний провал. За последние 13 лет ничего нет. Это вопрос философии, идеологии и отношений. Это очень важно.

Базисное построение клуба у «Спартака» — идеальное. Никаких государственных инвестиций, есть стадион и своя тренировочная база. Теперь нужно, чтобы появился дух и философия «Спартака». Вы можете приобрести легионеров, но нужно брать двух футболистов топ-уровня, рядом с которыми хочется развиваться. Пусть играют свои пацаны, тогда эта машина пойдет. И снова мы увидим новых Титовых, Аленичевых и Тихоновых», – отметил Мутко.